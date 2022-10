Serie B, pareggio a reti bianche tra Genoa e Cagliari

Termina 0-0 la gara al Marassi tra Genoa e Cagliari. Nel primo tempo la squadra di Blessin ha avuto il maggior numero di occasioni di sbloccare la gara, specialmente con il palo colpito da Gudmundsson. Nella ripresa il rullino della gara non cambia, l’occasione più grande è dei padroni di casa che, al 70′, sfiorano il vantaggio con Coda che colpisce, incredibilmente, Aramu sulla linea di porta e, poi, Gudmundsson non riesce a segnare centrando Radunovic. Termina così con un pareggio a reti bianche la sfida tra Genoa e Cagliari. Il Grifone aggancia il treno in vetta alla classifica a quota 15 punti, i sardi, invece, restano al nono posto.

Foto: Cagliari Instagram