Serie B: pareggiano tutte le grandi. La Ternana facile sulla Reggina

Ventunesima giornata del campionato di Serie B, sono 8 le gare in programma oggi, 6 delle quali si sono appena concluse. L’unica vittoria è quella della Ternana nel match casalingo con la Reggina. Gli umbri si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Pettinari e Palumbo. Cosenza-Brescia, Crotone-Cittadella e Benevento-Parma sono terminate a reti bianche, mentre Alessandria-Pisa 1-1 con i gol di Marconi su rigore, per il vantaggio dei grigi e il pareggio del Pisa, sempre dal dischetto, di Torregrossa. Como-Lecce 1-1, grazie ai gol di Cerri per i lombardi, su rigore e il pareggio di Listowski per i giallorossi. Alle 16:15 inizierà Frosinone-Vicenza mentre alle 18:00 ultima gara con Ascoli-Perugia. Chiuderanno la 21esima giornata, Cremonese-Monza e Pordenone-Spal alle 16:15 di domani, domenica 6 febbraio.

FOTO: Twitter Lega Serie B