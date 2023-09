Serie B: Palermo e Sudtirol show. Bene il Modena. Parma-Reggiana 0-0

Alle 18.30 si è aperta la quarta giornata di Serie B, con quattro gare che si sono disputate in contemporanea. Termina 2-0 il match tra Modena e Pisa, con Tremolada e Strizzolo decisivo e i toscani in inferiorità numerica dal 34′. Vince anche il Palermo, che davanti al proprio pubblico batte la Feralpisalò 3-0 grazie ai gol di Insigne, Stulac e il nuovo arrivato Di Francesco. Pareggio invece tra Parma e Reggina, con la gara terminata 0-0. Vince anche il Sudtirol, che in rimonta batte l’Ascoli con il punteggio di 3-1.

Foto: sito Serie B