Serie B, Palermo e Parma non si superano (0-0). Poker del Cosenza in casa della Reggiana

Si sono conclusi i due anticipi della 34a giornata di Serie B. Poker del Cosenza in casa della Reggiana, doppietta di Forte, che ha seguito le reti di Tutino e D’Orazio che ha aperto la gara. Un successo pesantimo per i calabresi che salgono a 39 punti, allontanandosi dalla zona playout, portandosi a -1 proprio dalla Reggiana che è a 40. Nelle zone alte di classifica, il Parma esce indenne dalla trasferta di Palermo. e’ zero a zero al Barbera, Un punto che può anche andare bene al Parma, che sale a 70, momentaneamente a +6 sul Como che giocherà domani. Il Palermo sale a 52, sempre ai margini della zona playoff.

Foto: logo Serie B