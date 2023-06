Atto finale per la Serie B, che vedrà in campo al San Nicola, Bari e Cagliari, che si giocano un posto in Serie A. All’andata 1-1 in Sardegna. Al Bari basterebbe un pareggio per essere promosso.

Questo il programma:

domenica 11 giugno

ore 20.30: Bari-Cagliari (and. 1-1)

Foto: twitter Bari