Alle 14.00 scende in campo tutta la Serie B per la 36a giornata, occhi puntati sul big match Monza-Lecce e sul secondo matchpoint promozione per l’Empoli. Ecco il programma completo:

MARTEDI’ 4 MAGGIO ALLE 14.00

Chievo-Cremonese

Cittadella-Virtus Entella

Empoli-Cosenza

L.R. Vicenza-Brescia

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pisa-Venezia

Pordenone-Salernitana

Reggina-Ascoli

Spal-Frosinone

Foto: Twitter Lega B