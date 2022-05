Serie B, oggi la gara di andata della seconda semifinale playoff. Il programma

Si gioca oggi la seconda gara di andata delle semifinali playoff. Dopo il successo del Benevento sul Pisa, questa sera alle 20.00 scenderanno in campo Brescia e Monza, per il derby lombardo.

Si gioca allo stadio Mario Rigamonti.

Al termine dei 180 minuti, ricordiamo, non sono previsti i tempi supplementari, ma si guarderà la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità anche su questo fronte, si qualificherà la squadra meglio posizionatasi in classifica nella regular season.

Questo il programma:

Ore 2o.00

Brescia-Monza

Foto: Logo Serie B