Serie B, oggi il ritorno dei playout. Il programma

Questa sera alle 20:30 scenderanno in campo Brescia e Cosenza per la gara di ritorno dei playout di Serie B. La sfida del Rigamonti vedrà i padroni di casa andare alla ricerca della vittoria per ribaltare il risultato per sperare nella permanenza nella serie cadetta, mentre i calabresi cercheranno di difendere la vittoria per 1-0 dell’andata firmata Nasti. Di seguito il programma.

Giovedì 1 giugno

Ore 20:30 Brescia-Cosenza

Foto: