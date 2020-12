Serie B, oggi Cittadella-Frosinone: nove calciatori e il tecnico Venturato positivi al Covid tra i veneti

Stasera il Cittadella affronterà il Frosinone senza nove giocatori e senza il suo allenatore Roberto Venturato, tutti positivi al Covid. Ieri Venturato ha parlato in videoconferenza con la stampa alla vigilia della gara e aveva annunciato la sua assenza: “Io sto bene, ho avuto qualche linea di febbre, ma poi mi è passata. Sono positivo al Covid e non sarò in panchina“. In panchina c’era andato tre giorni fa al Granillo contro la Reggina, quando i positivi tra i suoi erano quattro. Di fronte stasera ci sarà un Frosinone, a sua volta, con quattro calciatori assenti a causa del virus.

Foto: sito ufficiale Cittadella