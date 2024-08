Serie B, non omologato il risultato di Cittadella-Pisa. Il motivo

Il risultato del match tra Cittadella e Pisa, terminato con un pareggio di 1-1, non è ancora omologato. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato delle irregolarità nella distinta presentata dal Cittadella, in particolare per quanto riguarda l’inclusione del giocatore Jacopo Desogus, mossa che potrebbe costare adesso la sconfitta a tavolino alla società veneta. Desogus, subentrato nel secondo tempo, non risultava presente inizialmente nella lista ufficiale dei giocatori del club veneto. Di seguito la nota del Giudice Sportivo apparsa sul sito della Lega B: “Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 27-28 agosto 2024 – Terza giornata andata

Bari-Sassuolo 1-1

Carrarese-Sudtirol 2-0

Cesena-Catanzaro 2-0

Cittadella-Pisa sub iudice

Cosenza-Spezia 0-0

Cremonese-Palermo 0-1

Frosinone-Modena 1-1

Juve Stabia-Mantova 1-0

Reggiana-Brescia 2-0

Salernitana-Sampdoria 3-2″.

Foto: Instagram Serie B