Serie B: Ninkovic risponde a Djordjevic, Ascoli-Chievo è 1-1

La prima partita di Alfredo Aglietti alla guida del Chievo si conclude con un pareggio: in casa di un Ascoli in crisi i veneti chiudono sull’1-1, risultato che lascia l’amaro in bocca per la quantità di occasioni create. Vantaggio dei gialloblù al 38′: cross di Vignato e Djordjevic da pochi passi in volée insacca. Il pari dei padroni di casa arriva al 25′ della ripresa: Trotta sfonda sulla sinistra, assist basso che viene respinto male da Renzetti, ne approfitta Ninkovic che in area piccola non sbaglia siglando il suo sesto gol in campionato.

Martedì ore 21

Cosenza-Cittadella 1-2 (Asencio – Stanco, Vita)

Cremonese-Empoli 2-3 (Ravanelli, Parigini – Sierralta, Mancuso, Bajrami)

Crotone-Pisa 1-0 (Simy)

Livorno-Frosinone 2-2 (Ferrari, Del Prato – Citro, Dionisi)

Perugia-Benevento 1-2 (Melchiorri – Caldirola, Insigne)

Pordenone-Juve Stabia 2-1 (Gavazzi, Strizzolo – Di Mariano)

Salernitana-Venezia 2-0 (Kiyine, Karo)

Trapani-Virtus Entella 4-1 (Evacuo, Pettinari, Taugourdeau, Scaglia – aut. Coulibaly)

Mercoledì ore 18.50

Ascoli-Chievo 1-1 (Ninkovic – Djordjevic)

Mercoledì ore 21

Spezia-Pescara

Classifica: Benevento 66; Frosinone 47; Crotone 46; Cittadella 43; Salernitana, Pordenone 42; Spezia* 41; Empoli 39; Chievo 38; Entella, Pescara* 35; Perugia, Juve Stabia, Pisa 33; Venezia, Ascoli* 32; Cremonese* 27; Cosenza, Trapani 24; Livorno 18.