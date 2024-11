Serie B, Mazzocchi risponde a Cotali. Termina 1-1 Cosenza-Modena

Termina 1-1 l’anticipo della 14a giornata di Serie B tra Cosenza e Modena. A Catali ha risposto Mazzocchi nel finale. Modena avanti al 22′ con Cotali al 22′. I canarini salgono in cattedra e qui diventa protagonista in negativo Defrel. L’ex Sassuolo, prima si divora due gol a porta quasi vuota, che avrebbe quasi archiviato la gara, poi al 59′ si fa espellere lasciando il Modena in 10 e ovviamente la gara cambia. Il Cosenza ci crede e all’80’ pareggia con Mazzocchi. I calabresi negli ultimi 10 minuti provano l’assalto alla ricerca dei 3 punti. Il Modena costretto a difendersi in inferiorità numerica. Ma finisce 1-1 la sfida. In classifica, le due compagini salgono a 15 punti a metà gruppo.

Foto: logo Serie B