Serie B: Masiello fa impazzire il Südtirol, Ascoli battuto 2-1

Il Sudtirol supera l’Ascoli per 2-1 portandosi a +5 sulla zona play-out. Apre le marcature Fabian Tait per gli altoatesini con un gol nel recupero del primo tempo, ma non appena cinque minuti dopo l’inizio della seconda metà di gioco lo stesso Tait infila nella sua porta per il momentaneo 1-1. Alla fine il Sudtirol la vince con il gran gol di Masiello: recupera palla sulla trequarti, trova un uno-due con Casiraghi in area di rigore e con un diagonale trafigge Viviano. Per la squadra di Castori arriva la sconfitta, e rimane in zona play-out con 22 punti, a +1 dalla zona retrocessione.

Foto: Instagram Sudtirol