Serie B, lotta su tutti i fronti. Oggi potrebbe esserci qualche verdetto

La 37a giornata di Serie B si preannuncia spettacolare e piena di colpi di scena. Alle 14 tutte e venti le squadre scenderanno in campo e ogni partita sarà importante e coinvolgerà una lotta per qualcosa. In ballo c’è tutto, solo l’Empoli (già promosso in A) e l’Entella (retroccesso in C) non lottano per nulla, il resto è bagarre.

Il big match coinvolge proprio il gruppo di Dionisi che affronterà in trasferta la Salernitana. Un match importante per la classifica, in caso di vittoria la Salernitana rimarrebbe seconda e probabilmente potrebbe già festeggiare. In caso contrario rientrerebbe nel calderone dei playoff, in cui sono coinvolte un sacco di squadre. Anche il Monza vorrà evitare i playoff e a Cosenza cerhcerà una vittoria importante, ma i calabresi devono evitare la retrocessione diretta e andrà in campo per accorciare su Pordenone e Ascoli, riprendendo il treno playout. Dalla sfida del “Marulla”, quindi, indicazioni da una parte e dell’altra della classifica. Il Lecce seguirà ovviamente con grande attenzione, affrontando l’altra calabrese dei cadetti, ovvero la Reggina, che sogna un approdo ai playoff proprio in extremi in lotta con Chievo, Spal e Brescia.