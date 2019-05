“I ricorsi in Serie B? Non me ne occupo e non esprimo giudizi. Contano le sentenze, non i pareri. Dicono che dietro ogni cosa ci sia Lotito, mi sembra fuori luogo”. Queste le dichiarazioni del presidente della Lazio e proprietario della Salernitana, Claudio Lotito, pronunciate ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine dell’evento dedicato ai premi USSI.

Foto: Imagephotoagency