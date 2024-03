Concluse le tre gare delle 14 in Serie B. Lo Spezia batte il Sudtirol. Colpo FeralpiSalò a Modena, il Cittadella torna a fare punti dopo 8 sconfitte di fila, arriva uno 0-0 a Cosenza.

Questi i risultati:

Cosenza-Cittadella 0-0

Mondena-FeralpiSalò 2-3

Spezia-Sudtirol 2-1

In classifica, lo Spezia sale a 30, avvicinandosi alla zona salvezza. Il Sudtirol resta a 35, a 37 sale il Cittadella, rimanendo in zona playoff nonostante venisse da 8 sconfitte di fila. Il Modena segue a 36, Cosenza a 34. In cosa, la FeralpiSalò stacca il Lecco, salendo a 27, portandosi a -2 dalla zona salvezza.

Foto: logo Serie B