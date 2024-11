Serie B, lo Spezia batte il Modena. Pari tra Bari e Reggiana e Carrarese-Juve Stabia

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Una sola vittoria in 3 partite, quella dello Spezia che continua a volare. I liguri battono 1-0 il Modena e sulla panchina dei canarini la posizione di Bisoli si fa delicata. Nelle altre due gare, due pareggi. Uno 0-0 tra Carrarese e Juve Stabia e 2-2 tra Bari e Reggiana.

In classifica, lo Spezia raggiunge momentaneamente il Pisa a 24 punti in vetta. Il Bari ottiene il quinto pareggio di fila e sale a 14. Il Modena resta a 11 e come detto, la posizione di Bisoli si va delicata.

Questi i risultati:

Bari-Reggiana 2-2

Spezia-Modena 1-0

Carrarese-Juve Stabia 0-0

Foto: logo Serie B