Serie B, Lecce e Ternana si dividono la posta: un pirotecnico 3-3 al Via del Mare

Si è registrato un pirotecnico 3-3 tra Lecce e Ternana nel secondo anticipo della 14a giornata di Serie Bkt 2021-22.

Ospiti avanti dopo 10′ con Falletti, poi Majer e Strefezza mandano i giallorossi al riposo in vantaggio per 2-1.

Ma prima Donnarumma, e poi Partipilo, raggiungono due volte i pugliesi (nel mezzo l’autorete di Boben).

Lecce che sale al secondo posto a pari merito con il Pisa a 25 punti, ma domani toccherà ai toscani. Ternana che sale a quota 18 in tredicesima piazza.

Foto: Twitter Lega B