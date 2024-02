Serie B, le formazioni ufficiali delle partite delle 18.15

Alle 18.15 sono in programma le prime due partite del turno infrasettimanale di Serie B al via quest’oggi, in attesa delle sfide di stasera. In programma Ascoli-Brescia e Reggiana-Sudtirol, due gare valide per la 27esima giornata di serie cadetta. Di seguito le formazioni ufficiali dei due incontri:

ASCOLI (3-5-2) Viviano; Botteghin, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Caligara, Celia; Mendes, Rodriguez. Allenatore: Castori.

BRESCIA (4-3-2-1) Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Fares; Bisoli, Bertagnoli, van de Looi; Galazzi, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran.

REGGIANA (3-4-2-1) Bardi; Sampirisi, Fiamozzi, Marcandalli; Szyminski, Bianco, Cigarini, Pieragnolo; Portanova, Pettinari; Girma. Allenatore: Nesta.

SUDTIROL (3-5-1-1) Poluzzi; El Kaouakibi, Scaglia, Cagnano; Davi, Kurtic, Arrigoni, Tait, Masiello; Casiraghi; Merkaj. Allenatore: Valente.

Foto: logo Serie B