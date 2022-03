Serie B, le designazioni per la 32a giornata: Guida torna per Lecce-Frosinone

Sono state annunciate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie B: torna in campo Marco Guida, che fischierà Lecce-Frosinone. Per il direttore di gara sarà la prima partita dopo la sospensione seguita al mancato rigore fischiato al Torino nella gara contro l’Inter.

ALESSANDRIA – SPAL h. 14.00

SOZZA

BINDONI – TOLFO

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: RASPOLLINI

ASCOLI – PORDENONE h. 14.00

COSSO

LAUDATO – D’ASCANIO

IV: DI MARCO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MUTO

CITTADELLA – TERNANA h. 14.00

MIELE G.

PAGANESSI – ROSSI M.

IV: FONTANI

VAR: PATERNA

AVAR: CAPALDO

COSENZA – PARMA h. 14.00

MARINI

DELLA CROCE – GUALTIERI C.

IV: CARELLA

VAR: SACCHI

AVAR: BOTTEGONI

CREMONESE – REGGINA h. 14.00

ABBATTISTA

FIORE – LANOTTE

IV: GUALTIERI M.

VAR: AURELIANO

AVAR: SCATRAGLI

LECCE – FROSINONE h. 14.00

GUIDA

MIELE D. – YOSHIKAWA

IV: CASCONE

VAR: MINELLI

AVAR: COLAROSSI

BENEVENTO – PISA h. 16.15

DI MARTINO

DI IORIO – ROSSI C.

IV: FELICIANI

VAR: DIONISI

AVAR: DE MEO

BRESCIA – LR VICENZA Domenica 19/03 h. 15.30

GARIGLIO

SECHI – AVALOS

IV: CAVALIERE

VAR: SERRA

AVAR: LOMBARDO

COMO – MONZA Domenica 19/03 h. 15.30

PRONTERA

BERCIGLI – AFFATATO

IV: PANETTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: BACCINI

CROTONE – PERUGIA Domenica 19/03 h. 15.30

CAMPLONE

LIBERTI – NUZZI

IV: PIRROTTA

VAR: AYROLDI

AVAR: PRENNA

Foto: Twitter Serie B