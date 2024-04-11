Ultimo aggiornamento: giovedi' 11 aprile 2024 12:18

Serie B, le designazioni arbitrali per la 33a giornata

11.04.2024 | 12:18

La Lega Serie B rende  noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 13 aprile.

 

MODENA – CATANZARO      Venerdì 12/04 h. 20.30

PERENZONI

RASPOLLINI – LOMBARDO

IV:      CALZAVARA

VAR:     MIELE

AVAR:      MARINI

 

CITTADELLA – ASCOLI    h. 14.00

VOLPI

VIGILE – LONGO F.

IV:      PELETTI

VAR:     ABISSO

AVAR:      DI VUOLO

 

COMO – BARI    h. 14.00

RUTELLA

LIBERTI – FONTANI

IV:       GANDINO

VAR:      CHIFFI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:       MIELE (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

CREMONESE – TERNANA      h. 14.00

COSSO

ROCCA – BITONTI

IV:     MILONE

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     MUTO

 

PISA – FERALPISALO’    h. 14.00

MONALDI

RICCIARDI – BELSANTI

IV:      CAPPAI

VAR:     VALERI

AVAR:     NASCA

 

SAMPDORIA – SUDTIROL    h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

TOLFO – RICCI

IV:     NICOLINI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      DI BELLO

 

COSENZA – PALERMO    h. 16.15

MARINELLI

VALERIANI – CAVALLINA

IV:     GEMELLI

VAR:     MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

LECCO – REGGIANA    h. 16.15

MINELLI

GALIMBERTI – LUCIANI

IV:     MANZO

VAR:      MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:       LONGO S. (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

PARMA – SPEZIA    h. 16.15

COLLU

DI GIOIA – BARONE

IV:       EMMANUELE

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

VENEZIA – BRESCIA    Domenica 14/04 h. 16.15

BARONI (foto)

CAPALDO – CORTESE

IV:     MASTRODOMENICO

VAR:     NASCA

AVAR:      ABISSO

Foto: logo Serie B