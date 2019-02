Serie B: le designazioni arbitrali per la 26ª giornata

Sul sito ufficiale dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare valide per la ventiseiesima giornata di Serie B 2018/19 in programma martedì 26 febbraio 2019 alle ore 21.00. A seguire il quadro completo:

Ascoli–Foggia

Giua

Baccini – Capone

Iv: Volpi

Benevento–Pescara H. 18.00

Marini

Grossi – Mastrodonato

Iv: Massimi

Cosenza–Carpi

Pezzuto

Capaldo – Rossi M.

Iv: Dionisi

Crotone–Palermo

Abbattista

Lanotte – Tardino

Iv: Marinelli

Lecce–Verona

Sacchi

Rossi C. – Affatato

Iv: Rapuano

Padova–Brescia

Baroni

Vecchi – Marchi

Iv: Prontera

Salernitana–Cremonese

Illuzzi

Rossi L. – Bercigli

Iv: Fourneau

Spezia–Livorno Mercoledì 27/02 H. 21.00

Piccinini

Muto – Lombardo

Iv: Maggioni

Venezia–Perugia Mercoledì 27/02 H. 19.00

Pillitteri

Luciano – Soricaro

Iv: Minelli