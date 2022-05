Serie B: le date e gli orari delle sfide per i Play off

Questa sera andrà in scena l’ultima giornata di campionato di serie B, e si scoprirà chi salirà direttamente in serie A, e quali saranno le squadre che si contenderanno la promozione ai play off. La lega di serie B, a tal proposito a reso note mediante un comunicato, le date e gli orari dei match. Nel turno preliminare ci sarà una gara secca, cosi come per la finale, mentre la semifinale sarà di andata e ritorno.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 – 20.30 (6ª vs 7ª)

Sabato 14 maggio 2022 – 18.00 (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata)

Martedì 17 maggio 2022 – 20.30 (6ª/7ª vs 3ª)

Mercoledì 18 maggio 2022 – 19.00 (5ª/8ª vs 4ª)

Semifinali (ritorno)

Sabato 21 maggio 2022 – 18.00 (3ª vs 6ª/7ª)

Domenica 22 maggio 2022 – 18.00 (4ª vs 5ª/8ª)

Finali

Giovedì 26 maggio 2022 (andata) – 20.30

Domenica 29 maggio 2022 (ritorno)* – 20.30

Eventuali playout per la permanenza nel Campionato Serie B

Giovedì 12 maggio 2022 (andata) – 17ª vs 16ª – 20.30

Venerdì 20 maggio 2020 (ritorno) – 16ª vs 17ª – 20.30

FOTO: Twitter-Lega-B-