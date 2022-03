Serie B, l’Alessandria nel finale rimonta il Como: è 1-1 al Moccagatta

Finisce 1-1 la sfida tra Alessandria e Como, protagoniste la scorsa stagione nel girone A di lega pro ed entrambe promosse in B.

Il Como, in 10 dal 34′, per l’espulsione di Parigini, ha sfiorato il colpaccio al Moccagatta. Vantaggio dei lariani al 39′ con La Gumina, che sbaglia un calcio di rigore ma sulla respinta è freddo nell’insaccare in rete.

L’Alessandria nella ripresa sfrutta la superiorità numerica per assaltare la difesa del Como, ma riesce a sfondare solo all’87’ con Casarini, che insacca la rete dell’1-1.

Un punto che tutto sommato va bene al Como, che sale a 36 punti, a +12 sulla zona playout, che vede proprio l’Alessandria portarsi a 24 punti al quint’ultimo posto.

Foto: Twitter Serie B