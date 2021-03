Serie B, la Spal delude ancora. E Marino resta in discussione

Finisce con un pareggio a reti bianche il secondo anticipo della 28a giornata di Serie B tra Spal e Virtus Entella. Con il punto di oggi la squadra di Ferrara sale a 42 punti agganciando momentaneamente il Chievo in settima posizione. Per i liguri è il quarto pareggio consecutivo che li costringe a rimanere all’ultimo posto con 21 punti.

La posizione di Pasquale Marino resta sempre delicata, anche se incombe il turno infrasettimanale e lunedì c’è il Pisa. La Spal aveva individuato in Massimo Rastelli l’eventuale sostituto.