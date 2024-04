Serie B, la Samp si impone 4-1 sulla Ternana. Tripletta per De Luca

Samp show nel posticipo della Pasquetta di Serie B. La compagine di Pirlo batte nettamente la Ternana per 4-1. Grande protagonista è stato Manuel De Luca, autore di una tripletta che ha deciso la gara. La Ternana aveva trovato il momentaneo pareggio con Pereiro, prima del 2-1 doriano di Stojanovic.

Per la Samp, quarta vittoria di fila, zona playoff ampiamente alla portata per Pirlo e i suoi ragazzi, salendo a 43 punti. La Ternana resta a 32, in zona playout.

Foto: Instagram De Luca