Serie B: la Salernitana espugna Trapani, decide Kiyine dal dischetto

La Salernitana si aggiudica il posticipo serale che chiude la quarta giornata di Serie B. Al “Provinciale”, la squadra di Ventura supera di misura il Trapani. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa arriva il gol che decide la gara: al 73′ Scognamillo tocca in area il pallone con la palla, dal dischetto Kiyine si incarica della battuta e non sbaglia. Terza vittoria stagionale per la Salernitana, che vola così a quota 9 punti; per il Trapani è il quarto ko consecutivo: i siciliani restano all’ultimo posto con zero punti.

Venerdì 20 settembre

21:00 Frosinone-Venezia 1-1 (Capuano – Capello)

Sabato 21 settembre

15:00 Benevento-Cosenza 1-0 (Armenteros)

15:00 Cremonese-Crotone 2-1 (Ceravolo, Palombi – Zanellato)

15:00 Empoli-Cittadella 1-0 (La Gumina rig.)

15:00 Juve Stabia-Ascoli 1-5 (Cissé – Da Cruz 2, Chaija, Ardemagni rig, Pucino)

15:00 Livorno-Pordenone 2-1 (Agazzi, Marras – Strizzolo)

15:00 Pescara-Entella 1-1 (Memushaj – Schenetti)

15:00 Spezia-Perugia 2-2 (Capradossi, M. Ricci rig. – Buonaiuto, Iemmello)

18:00 Chievo-Pisa 2-2 (Segre, Dickman – Marconi 2)

Domenica 22 settembre

21:00 Trapani-Salernitana 0-1 (Kiyine)

CLASSIFICA: Benevento, Virtus Entella 10; Ascoli, Salernitana 9; Empoli, Perugia, Pisa 8; Pescara 7; Cremonese, Pordenone 6; Crotone, Chievo Verona 5; Frosinone, Venezia, Spezia 4; Cittadella, Livorno 3; Cosenza, Juve Stabia 1; Trapani 0.

Foto: Twitter ufficiale Lega B