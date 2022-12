Serie B, la Reggina vince e vola a +5 sul Genoa. Bene Venezia e Benevento, pari tra Spal e Palermo

Sono appena terminate le sfide delle 15 di Serie B. Pareggio a reti bianche tra Genoa e Ascoli, ne approfitta la Reggina che vince in casa del Como e si porta a +5 sul Grifone. Parità anche in Südtirol–Ternana e Spal-Palermo. Bene Venezia e Benevento che vincono in casa, rispettivamente, con Cittadella e Cosenza. Di seguito i risultati.

Ascoli – Genoa 0-0

Benevento – Cittadella 1-0

Como – Reggina 0-1

Spal – Palermo 1-1

Südtirol – Ternanan 0-0

Venezia – Cosenza 2-0

Foto: Logo Serie B