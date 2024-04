Serie B, la FeralpiSalò passa in casa della Cremonese: 1-0, decide la rete di Bergonzi

È appena terminata l’unica sfida delle 18.00 di Serie B che ha visto la FeralpiSalò vincere per 1-0 in casa della Cremonese grazie alla rete al 77′ di Bergonzi. Un risultato importante per gli uomini di Zaffaroni che salgono così a quota 30 punti, a -2 dalla Ternana al diciassettesimo posto. La Cremonese, invece, fallisce l’operazione secondo posto dopo lo stop del Venezia in casa contro la Reggiana.

Foto: Logo Serie B