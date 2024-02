Serie B, la FeralpiSalò passa 2-0 in casa dello Spezia. Vince anche il Venezia, parità tra Pisa e Modena

Sono appena terminate le sfide di questa sera di Serie B. Termina in parità la sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Modena: 2-2. La FeralpiSalò passa 2-0 in casa dello Spezia. Infine, il Venezia vince 2-0 in casa contro il Cittadella. Di seguito i risultati:

Pisa – Modena 2-2

Spezia – FeralpiSalò 0-2

Venezia – Cittadella 2-0

Foto: Serie B Instagram