Serie B, la doppietta di Mancuso non basta all’Empoli: 2-2 con la Cremonese

Allo Stadio Giovanni Zini si affrontavano Cremonese ed Empoli per il recupero della 31a giornata di Serie B, gara rinviata per il cluster di Covid-19 che ha colpito i toscani.

Empoli due volte avanti con la doppietta di Mancuso, ma due volte raggiunto: prima Terranova su rigore e poi Ciofani al 79′ per fissare il punteggio sul 2-2.

In attesa della sentenza sulla gara col Chievo, la squadra di Dionisi è al comando a 63 punti, a più 5 dal Lecce. La Cremonese sale a 43 con questo pareggio, restando in undicesima piazza.

Foto: Twitter Lega B