Serie B: la Cremonese stende il Venezia. Bene Samp, Cittadella, Bari e Ternana. Crisi Cosenza e Caserta nei guai

Si sono concluse le gare delle 14 della 16as giornata di Serie B. La Cremonese (in 10), stende il Venezia. Bene la Samp che batte 2-0 il Lecco e respira, vincono Cittadella, Bari e Ternana. Crisi Cosenza e Caserta nei guai. Tre punti fondamentali per Pasquale Marino che doveva salvare la panchina a Bari. Prosegue la crisi del Cosenza con Fabio Caserta a rischio. Da valutare anche la posizione di Zaffaroni a Salò, mentre il Sudtirol dovrà decidere se andare avanti con Valente dopo aver sondato Javorcic e Bucchi.

Questi i risultati:

Ascoli-Spezia 1-2

Bari-Sudtirol 2-1

Cittadella-Cosenza 2-0

Cremonese-Venezia 1-0

Sampdoria-Lecco 2-0

Ternana-FeralpiSalò 2-0

In classifica, Venezia e Parma in vetta, ma gli emiliani domani possono allungare. La Cremonese si porta al terzo posto. In coda, ottimo salto in avanti dello Spezia.

Foto: logo Serie B