Serie B, la Cremonese riacciuffa il Modena all’88’ con De Luca (2-2)

Termina in parità l’ultima gara della ventitreesima giornata di Serie B: 2-2 tra Cremonese e Modena. A sbloccare la gara sono stati i padroni di casa con la rete 17′ di Vandeputte. Ma la risposta degli emiliani non si è fatta attendere. E al 25′ Di Pardo sfrutta al meglio l’assist di Defrel e riporta il punteggio in parità. Al 41′ arriva anche il gol del sorpasso del Modena con la rete di Palumbo. A pochi minuti dalla fine, all’88’, i grigiorossi riacciuffano il pareggio con la rete di De Luca che fissa il risultato sul definitivo 2-2.

Foto: instagram Serie B