Serie B, la Cremonese (in dieci) vince 1-0 in casa del Modena. Decide Bianchetti al 95′

La Cremonese passa in pieno recupero al Braglia: decide Bianchetti al 95′. Un successo che arriva malgrado l’espulsione rimediata all’84’ dagli ospiti: rosso diretto per Johnsen per un fallo di reazione su Ponsi. In pieno recupero lo stesso Ponsi colpisce in pieno un palo con un destro rasoterra. Sembra finita, ma poi al 95’ arriva il gol: super giocata di Sernicola che crossa sul secondo palo trovando l’inserimento perfetto del compagno che di testa insacca in rete.

Foto: Instagram Cremonese