Serie B, la Cremonese batte il Como (espulso Strefezza) e allunga sul terzo posto. La Reggiana vince a Catanzaro. Il Pisa stende la Ternana

Concluse le tre gare delle 16.15 in Serie B. La Cremonese vince lo scontro diretto con il Como e allunga a +4 sul terzo posto (n attesa del Venezia). Decisivo un gol di Zanimacchia all’88’. Prima rete di Coda. Nel mezzo, espulso Strefezza nel Como, che aveva trovato il pari con Da Cunha. Successo della Reggiana in casa del Catanzaro, decide un autogol di Fulignati. In coda. il Pisa stende la Ternana 1-0 con un gol di Moreo all’89’.

Questi i risultati:

Catanzaro-Reggiana 0-1

Cremonese-Como 2-1

Pisa-Ternana 1-0

In classifica, la Cremonese sale a 56 punti, al secondo posto, a +4 sul Como terzo e a -6 dal Parma capolista. Frena il Catanzaro che resta a 48, al quinto posto. La Reggiana sale a 36, allontanandosi dalla zona playout. Così come il Pisa, che sale a 37, portandosi in zona playoff. La Ternana resta a 29 in zona playout.

Foto: sito Serie B