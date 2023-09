Serie B, inizia con una vittoria la stagione del Brescia: 1-0 al Cosenza, decide Bjarnason

Si è appena conclusa l’unica sfida delle 16:15 di Serie B. Dopo un’estate di ricorsi, inizia con una vittoria la stagione del Brescia. Il club lombardo ha vinto 1-0 in casa contro il Cosenza. A decidere la gara la rete di Bjarnason al 53′ su assist di Fogliata. L’espulsione di Sgarbi al 76′ ha invece aiutato i padroni di casa a conquistare i tre punti, malgrado un finale in cui gli uomini di Caserta hanno provato a rimettere il risultato in parità. In classifica Le Rondinelle salgono a quota 3 punti con un solo match giocato, mentre il Cosenza si ferma a 4 dopo 4 gare, con la media di un punto a partita.

Foto: Instagram Brescia