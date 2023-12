Serie B: imprese di Sudtirol e Feralpisalò contro Venezia e Cremonese. La Samp sbanca Reggio Emilia

Non sono mancate le sorprese nelle gare delle 14:00 in Serie B (17a giornata). A sorpresa, inciampano Venezia e Cremonese. I lagunari cedono in casa al Südtirol, che espugnano il “Penzo” con uno scoppiettante 2-3: Rauti manda avanti gli ospiti, la doppietta di Gytkjaer ribalta tutto, prima del definitivo contro sorpasso ad opera di Merkaj, Casiraghi e Pecorino. Ossigeno puro per gli altoatesini e prima vittoria per Valente. Un gol di Kourfalidis condanna al ko la Cremonese contro il fanalino di coda Feralpisalò. Sampdoria ok a Reggio Emilia (1-2), il Brescia si aggiudica il derby lombardo del “Rigamonti” contro il Como (2-0), mentre è parità al “Braglia” tra Modena e Cittadella (1-1). Alle 16:15 in campo Ascoli-Catanzaro, Cosenza-Parma e Palermo-Pisa. Di seguito i risultati e la classifica.

Brescia-Como 2-0

Feralpisalò-Cremonese 1-0

Modena-Cittadella 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-2

Venezia-Sudtirol 2-3

Ascoli-Catanzaro (ore 16:15)

Cosenza-Parma (ore 16:15)

Palermo-Pisa (ore 16:15)

La classifica

Parma 34

Venezia 33

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese 29

Cittadella 29

Modena 27

Palermo 25

Brescia 22

Sampdoria 22

Bari 21

Sudtirol 20

Cosenza 19

Pisa 18

Reggiana 17

Spezia 16

Lecco 16

Ternana 14

Ascoli 13

Feralpisalò 10

Foto: Serie B Instagram