Serie B: impresa Spal a Lecce, la Salernitana a un punto dal secondo posto. Monza crisi, Brocchi vede le streghe

Si sono concluse le gare delle 14.00 di Serie B, valide per la 33a giornata: tutto facile per la Salernitana sul campo del fanalino di coda Entella, 3-0 firmato Veseli, Bogdan e Tutino. Ora i campani sono a -1 dal Lecce, giallorossi vengono sconfitti al Via del Mare dalla Spal per 2-1 e terminano così la striscia vincente che durava da sei giornate.

Il Monza cede di misura ad Ascoli, decide Dario Saric: Brocchi continua a barcollare malgrado la fiducia accordatagli dopo le ultime delusioni, la squadra è in crisi totale. Verranno fatte nuove valutazioni, in caso di svolta sarebbe sempre Andreazzoli il nome giusto.

Ecco i risultati:

Cremonese-Pordenone 2-1

Entella-Salernitana 0-3

Ascoli-Monza 1-0

Brescia-Pescara 1-1

Lecce-Spal 1-2

CLASSIFICA:

Empoli 62

Lecce 58

Salernitana 57

Monza 52

Venezia 50

Spal 50

Cittadella 46

Chievo 45

Brescia 44

Cremonese 42

Vicenza 41

Reggina 41

Pisa 40

Frosinone 39

Pordenone 37

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Entella 22

Foto: Logo Serie B