Serie B: impresa Brescia ad Ascoli, da 0-2 a 3-2. Nuovo blitz Lecce. Il Monza torna a vincere

Le gare delle 14.00 di Serie B si sono concluse e non sono mancati i gol e lo spettacolo. In particolare ad Ascoli, dove un grandissimo Brescia di Pippo Inzaghi ha rimontato. Sotto per 2-0 (Dionisi e Felicioli) il Brescia ha ribaltato tutto con i gol di Cistana, Chancellor e Pajac.

Nelle altre gare, risorge il Monza, che si impone 3-1 contro il sempre più pericolante Pordenone di Rastelli. Vantaggio ospite al 5′ con Tsadjout, poi monologo del Monza, con i gol di Machin, Sampirisi e il giovane 2004, Vignato.

Altro successo esterno del Lecce, che si impone, dopo Crotone, a Cittadella per 2-1, facendo segnare la terza vittoria di fila.

Nell’altra gara, 1-1 tra Como e Benevento. I sanniti condizionati dal rosso a Glik, che riescono a mantenere almeno il punto contro i lariani ancora a secco di successi.

In classifica, il Pisa resta al comando con 15 punti, accorcia il Brescia portandosi a 14, poi Ascoli 12, Benevento e Lecce 11. Il Monza sale a 9.

Questi i risultati delle gare delle 14.00:

Ascoli-Brescia 2-3

Como-Benevento 1-1

Cittadella-Lecce 1-2

Monza-Pordenone 3-1

Foto: Twitter Brescia