Serie B: il Venezia vince a Pisa in extremis (2-1). Pareggi a Como e Terni

Sono appena terminate le tre sfide delle 16.15 valide per il 26esimo turno Serie B. Pareggio in vetta per il Parma, seppur indolore visti i risultati delle dirette inseguitrici, fermato sull’1-1 in trasferta dal Como. Per il Venezia successo esterno per 1-2 in pieno recupero nella sfida dell’Arena Garibaldi di Pisa. Pari infine anche nelle zone basse di classifica, con la Ternana incapace di andare oltre lo 0-0 del Liberati con il Lecco fanalino di coda.

Como-Parma 1-1

Pisa-Venezia 1-1

Ternana-Lecco 0-0

In classifica il Parma mantiene sempre invariate le distanze dalla nuova seconda della classe, il Venezia distante sette lunghezze, il Como agguanta il quarto posto occupato dal Palermo, mentre in coda Ternana e Lecco rimangono, rispettivamente, in sedicesima e ultima posizione.

Foto: logo Serie B