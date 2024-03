Serie B, il Venezia sbanca Palermo con Pohjanpalo (doppietta) e Gytkjaer: 3-0. Corini nei guai

La trentesima giornata di Serie B si apre con la vittoria del Venezia in casa del Palermo: 3-0, decide la doppietta di Pohjanpalo e la rete di Gytkjaer. La gara degli uomini di Vanoli si mette in discesa nella prima frazione di gioco con la doppietta del centravanti finlandese. In pieno recupero è arrivato anche il punto esclamativo firmato da Gytkjaer per il definitivo 3-0. Tre punti importanti per il Venezia che sale così a quota 57 punti, prendendosi – momentaneamente – il secondo posto. Il Palermo, invece, rimane a quota 49 punti al quinto posto. E la posizione di Eugenio Corini si complica: la società fin qui mai ha messo in discussione l’allenatore, ma questa è una sconfitta pesante contro una concorrente diretta e potrebbero esserci riflessioni.

Foto: Instagram Venezia