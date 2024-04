Serie B, il Venezia ribalta il Lecco. Nessun gol nelle altre tre gare

Sono terminate le quattro partite di Serie B, valide per il 34° turno del campionato cadetto, che si sono giocate alle ore 16:15. Tre gare su quattro sono terminate a reti inviolate. Un punto a testa per Catanzaro e Cremonese. Sampdoria bloccata nel match esterno giocato sul campo dello Spezia. Finisce senza gol anche la sfida tra Sudtirol e Cittadella. Successo pesante per il Venezia che, in trasferta, vince in rimonta contro il Lecco, ormai sempre più vicino alla retrocessione. Questi tutti i risultati finali:

Catanzaro-Cremonese 0-0

Spezia-Sampdoria 0-0

Sudtirol-Cittadella 0-0

Lecco-Venezia 1-2

Lagunari che si riportano a tre lunghezze di distanza dal secondo posto della classifica, occupato dal Como. Cremonese che resta in terza posizione, a +4 proprio sui grigiorossi. Cittadella che aggancia Sampdoria e Pisa a quota 44. Sudtirol ad un punto di distacco da questo terzetto. Spezia che, grazie al pareggio odierno, si porta a +2 sull’Ascoli, terzultimo. Fanalino di coda il Lecco, fermo a 26 punti.

Foto: sito Serie B