Serie B, il Venezia resta in vetta, torna a vincere la Ternana. Parità tra Pisa e Cremonese (0-0)

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie B. Il Venezia vince 3-1 contro l’Ascoli e resta al primo posto in classifica a quota 33 punti. Torna a vincere la Ternana e lo fa in casa del Cosenza: 1-3. L’ultimo successo dei verdearancio risaliva al 30 settembre, 3-0 alla Reggiana. Vittoria esterna anche per il Cittadella che passa per 1-0 in casa della FeralpiSalò. Bene anche il Modena che si aggiudica il derby emiliano contro la Reggiana: 2-1. Parità, infine, tra Pisa e Cremonese. Di seguito i risultati:

Cosenza – Ternana 1-3

FeralpiSalò – Cittadella 0-1

Modena – Reggiana 2-1

Pisa – Cremonese 0-0

Venezia – Ascoli 3-1

Foto: Serie B Instagram