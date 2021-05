Serie B: il Venezia prima finalista, 1-1 a Lecce. Mancosu sbaglia un rigore

Il Venezia è la prima finalista a giocarsi un posto in Serie A. I lagunari, dopo la vittoria dell’andata per 1-1, pareggiano al Via Del Mare con il Lecce per 1-1 e ottengono il pass per la finalissima che mette in palio un posto per la massima serie.

Gara vibrante con il Lecce che attacca sin dall’inizio alla ricerca del vantaggio ma nei minuti di recupero del primo tempo, il Venezia usufruisce di un calcio di rigore che Aramu segna al terzo minuto di recupero. Intervallo con il Venezia avanti 1-0 e con il Lecce costretto a segnare 2 gol per passare.

Nella ripresa, il Lecce si mette in campo con il giusto atteggiamento. Al 48′ espulso Pablo Rodriguez dalla panchina. Al 66′ Pettinari pareggia i conti e il Lecce si riversa in avanti.

All’80’ arriva la grande chance per i salentini, su calcio di rigore. Dal dischetto, lo specialista, il capitano Mancosu, sbaglia clamorosamente il gol che avrebbe potuto regalare la finale ai salentini.

Assalto finale del Lecce che prova a segnare la rete per la finale ma il Venezia regge e festeggia. I lagunari di Zanetti giocheranno per la massima serie. Delusione Lecce che dal secondo posto quasi conquistato, si vedono ora fuori dai playoff.