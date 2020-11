Serie B: Il Venezia passa a Chiavari e aggancia il Frosinone al terzo posto

Il Venezia di Zanetti torna a vincere e supera l’Entella per 2-0 a Chiavari, ora è terzo in classifica.

Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0, ma erano gli ospiti a spingere di più, il gol che sblocca la partita è un autorete di Pellizzer in avvio di ripresa.

Il Venezia ha continuato a spingere ed ha trovato il raddoppio al 77′ con Ceccaroni, punteggio che ha resistito fino al triplice fischio.

Si trattava del recupero della 5^ giornata, ora la classifica vede la squadra veneta raggiungere il Frosinone al terzo posto con 13 punti, mentre la squadra di Tedino è in cattive acque, al 18esimo posto con soli 4 punti ottenuti.

La classifica di Serie B aggiornata:

1. Empoli 16

2. Chievo 14

3. Frosinone 13

4. Venezia 13

5. Lecce 12

6. Spal 12

7. Salernitana 11

8. Cittadella 10

9. Monza 9

10. Brescia 8

11. Pordenone 8

12. Reggiana 7

13. Reggina 7

14. Vicenza 6

15. Cosenza 5

16. Ascoli 4

17. Pisa 4

18. Entella 4

19. Pescara 4

20. Cremonese 3

* Salernitana, Cittadella, Monza, Brescia, Vicenza, Ascoli, Pisa e Cremonese una gara in meno

** Reggiana due gare in meno