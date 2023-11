Serie B, il Venezia difende il secondo posto: 2-1 al Catanzaro, decide la rete di Johnsen

La tredicesima giornata di Serie B si apre con la vittoria interna del Venezia sul Catanzaro: 2-1, decide la rete di Johnsen. Accade tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che passano in vantaggio al 25′ grazie alla rete di Pohjanpalo. Al 40′ arriva la risposta degli uomini di Vivarini che trovano la rete del pareggio con Ghion. Ma la risposta dei lagunari è immediata e al 46′ il Venezia torna in vantaggio con la rete di Johnsen. All’88’ i padroni di casa sono rimasti in dieci uomini a causa dell’espulsione di Bjarkason, ma termina 2-1 al Penzo. Con questa vittoria il Venezia difende il secondo posto dietro al Parma a quota 27 punti. Il Catanzaro, invece, resta a quota 21 punti.

Foto: Instagram Venezia