Serie B: il Sassuolo vince a Carrara, Samp in crisi, sconfitta dal Cosenza. Bene il Sudtirol

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Non sono 4 ma tre, visto il posticipo alle 17.30 di Salernitana-Pisa.

Il Sassuolo vince a Carrara 2-0, con i padroni di casa che erano passati in vantaggio, ma poi il VAR ha annullato. Poi hanno colpito Mulattieri e Thorstvedt. Il Cosenza batte la Sampdoria 2-1, con i blucerchiati sempre più giù. Colpo del Sudtirol in casa della Reggiana.

Questi i risultati:

Carrarese-Sassuolo 0-2

Cosenza-Sampdoria 2-1

Reggiana-Sudtirol 1-3

In classifica, in 4 al comando con 9 punti, in attesa del Pisa.

Foto: sito Serie B