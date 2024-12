Serie B: il Sassuolo non sa perdere, bene anche Cesena e Modena. Pari tra Sudtirol e Mantova

Finite le partite iniziale alle ore 15.00 di Serie BKT. Il Sassuolo di Grosso riesce a vincere la sesta consecutiva contro il Frosinone: dieci vittorie e tre pareggi nelle ultime tredici partite. Il Cesena trova i tre punti e trova il quarto posto, in attesa della Cremonese. Sudtirol e Mantova si dividono la posta in gioco. Infine il Modena batte la Reggiana in un match importantissimo per scappare dalla zona play-out e avvicinarsi ai play-off.

Questi i risultati delle partite iniziate alle 15.00:

Reggiana-Modena 0-1

Cesena-Cosenza 2-1

Sudtirol-Mantova 2-2

Frosinone-Sassuolo 1-2

Foto: Instagram Sassuolo