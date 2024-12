Serie B, il Pisa vince anche a Marassi: 1-0, decide Tramoni

Prosegue il momento difficile in casa Sampdoria, con i blucerchiati che non vincono ormai da due mesi. Dopo due pareggi consecutivi, i ragazzi di Leonardo Semplici cadono in casa contro il Pisa che porta invece a casa la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Sassuolo. A decidere il match una rete realizzata al 70’ da Tramoni. Con questo risultato il Pisa si porta a -3 dalla capolista Sassuolo, mentre la Samp si trova ora in sedicesima posizione, in piena zona playout.

Foto: instagram Serie B