Serie B, il Pisa vince 2-0 contro il Bari. E aggancia il Sassuolo in testa alla classifica

Il Pisa vince 2-0 contro il Bari tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi. Dopo una prima frazione di gioco terminata in parità, il Pisa la sblocca al 49′ con la rete di Moreo. Il raddoppio dei toscani arriva poco dopo l’ora di gioco, al 68′, quando Piccinini sfrutta al meglio il secondo assist di giornata di Canestrelli. Termina così 2-0, il Pisa vola a quota 37 punti e aggancia il Sassuolo – con una partita in meno – in vetta alla classifica.

Foto: Logo Serie B